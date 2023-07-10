Здоровье 10 июля 2023, 13:42 Врач-кардиолог Погосова порекомендовала сократить потребление соли, сладкого и жирной пищи

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Профессор, кардиолог Нана Погосова в разговоре с изданием Здоровое-питание.рф порекомендовала людям сократить потребление соли, сладкой и жирной пищи.

Как отметили медик, питание с добавлением большого количества масла может привести к ожирению. В зоне риска находятся пожилые люди, которые практически не имеют физической активности, написал сайт kp.ru.

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Врач добавила, что соблюдение антихолестериновой диеты снижает уровень холестерина примерно на 6-7%.