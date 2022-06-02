Врач-кардиолог Османов назвал способ измерения давления без тонометра

Врач-терапевт, врач-кардиолог Рустем Османов посоветовал определять примерное давление по пульсу, если под рукой нет тонометра. Об этом он сообщил сайту РИАМО.

«Для измерения частоты пульса необходимо зафиксировать пальцы в области запястья, прощупать пульс и посчитать с помощью секундомера количество ударов в минуту. В норме частота сердечных сокращений — 60-80 ударов в минуту. Самостоятельно таким образом сложно правильно измерить себе давление, поэтому специалисты считают такой способ неточным», — предупредил Османов.

На смартфонах имеются приложения, которые позволяют определить артериальное давление. Качество измерения зависит не только от эмоционального состояния человека, но и от качества работы смартфона.

«Стоит отметить, что повышенное давление часто не сопровождается симптомами, но при этом оказывает негативное влияние на работу сердца, почек и головной мозг», — сказал врач.

Он также добавил, что учащенный и неритмичный пульс указывает на высокое давление. Если же человек имеет пониженное давление, он будет испытывать головокружение, слабость и головную боль в области висков.