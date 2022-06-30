Врач-кардиолог Мамедов рассказал, как уберечь свое сердце в молодом возрасте

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук, эксперт «Лиги здоровья нации» Мехман Мамедов прокомментировал новость о смерти популярных российских артистов Юрия Шатунова и Пьера Нарцисса, которые скончались в достаточном молодом возрасте. Он рассказал журналистам kp.ru, как можно поддержать здоровье сердца и других жизненно важных органов.

По словам специалиста, инфаркт миокарда за последние годы существенно помолодел. Чаще всего он возникает из-за хронического стресса, неправильного образа жизни, вредных привычек и отсутствия спорта. В некоторых случаях играет роль наследственность.

Например, мать Юрия Шатунова, по словам эксперта, также умерла от проблем с сердцем. Случилось это в 29 лет.

«Звездный статус человека подразумевает хронический стресс, а также, зачастую, табакокурение и злоупотребление алкоголем. К тому же это — ненормированные нагрузки, изматывающий образ жизни. Все это крайне негативно влияет на организм и повышает риск сердечно-сосудистой катастрофы», — сказал Мамедов.

По словам врача-эндокринолога, автора канала «Доктор Павлова» Зухры Павловой, ходьба является наиболее эффективной нагрузкой в борьбе со стрессом. Кроме того, по словам специалиста, важен сон, жизнь в гармонии и ежегодные профилактические обследования с вниманием к анализам крови, измерению давления и ЭКГ.