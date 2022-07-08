Врач-кардиолог Конев рассказал, из-за чего смерть может наступить внезапно

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев заявил, что внезапная смерть может наступить из-за оторвавшегося тромба. Особенно опасна такая ситуация для пожилых людей. Об этом написал Ura.ru.

По словам специалиста, осторожными должны быть те люди, которые имеют проблемы с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце.

«Это состояние несовместимое с жизнью. Заранее что-то сказать нельзя. Тромбоз, как правило, печальный исход. Это внезапная смерть. Никакой предварительной симптоматики, и ничем помочь уже не сможете. Подвержены люди, у которых есть предрасположенность. Нужно смотреть на наследственность, то есть у родственников была внезапная смерть. Необходимо обращать внимание на наличие заболеваний, которые связаны с сердечно-сосудистой системой, повышенное давление, боли в сердце. С возрастом риск внезапной смерти удесятеряется», — добавил специалист.

Чтобы не допустить тромбоза, врач советует регулярно проходить диспансеризацию, и, возможно, принимать антикоагулянты после консультации с врачом.