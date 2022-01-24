Врач-кардиолог Конев посоветовал не увлекаться закаливанием во время пандемии коронавируса

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев заявил, что в период пандемии коронавируса спать с открытым окном, купаться в проруби и укреплять иммунитет прочим экстремальным закаливанием не будет полезно. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, такие мероприятия наклоняют человеческое равновесие в какую-то одну из сторон.

«Вы знаете, когда умирают закаленные люди? Летом, в жару, от пневмоний! Терморегуляция нарушается за счет подвижки в холодную сторону», — объяснил кардиолог.

Укреплять иммунитет, по его словам, можно нормальным образом жизни. Важно правильно питаться и больше двигаться, но ни в коем случае не стоит курить.

«При курении поражаются легкие всех отделов — и бронхи, и более низкие. Курение — путь к онкологии и преждевременной смерти от различных вирусных инфекций», — заключил Конев.