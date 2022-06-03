Врач-кардиолог Хорошев объяснил, чем вреден холодный душ

Врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев порекомендовал людям в период отключения горячей воды не использовать холодную. По его словам, она может вызвать не только спазм сосудов, но и интоксикацию организма. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Врач заметил, что чем дольше человек находится под холодным душем, тем серьезней может быть холодовая травма.

«Основная масса всех сосудов в нашем организме — это капилляры различного уровня. Если человек вынужден мыться холодной водой долгое время, то это приводит к мощному капилляроспазму и оскудению капилляротока (движение крови по сосудам, — ред.), особенно в мягких тканях, начиная с подкожной клетчатки. Чем дольше мы стоим под холодным душем, тем серьезнее холодовая травма: длительный капилляроспазм ведет к кислородному голоданию, возникает перенасыщение мягких тканей недоокисленными продуктами. Все это приводит к мощной интоксикации и влияет на жизненно важные органы: головной мозг, сердце, печень, поджелудочную железу», — сказал он.

Хорошев добавил, что стоять под холодной водой можно не более трех минут. Кроме того, нежелательно мыть голову в холодной воде, поскольку это приводит к ухудшению действия местной иммунной системы. Человек ослабевает и становится более подвержен угрозе ОРВИ и гриппа.