Врач-кардиолог Хачирова рассказала, какой пульс является опасным

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова объяснила, при каком пульсе человеку стоит обратиться к специалисту, а при каком можно просто выпить мятного чая. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Тахикардия тахикардии рознь. Есть обычная синусовая тахикардия, учащенное сердцебиение — это просто физиологическая реакция. Например, когда человек побегал или понервничал, у него выделяются катехоламины — вещества, которые способствуют увеличению частоты сердечных сокращений. Пульс при этом обычно от 90 до 120 ударов в минуту, и это относительно здоровая тахикардия. В таких ситуациях надо успокоиться, глубоко подышать, выпить мятный чай», — сказала медик.

Человеку стоит обращаться к специалисту в том случае, если частота пульса постоянно увеличена, даже в состоянии покоя. Например, у пациента может быть фибрилляция предсердий, а он считает, что у него обычная тахикардия.

В случае этой опасной болезни происходит разобщение сердечного импульса, предсердия перестают правильно сокращаться. Если заболевание появилось относительно недавно, врачи восстанавливают ритм, резюмировала Хачирова.