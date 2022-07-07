Врач-кардиолог Бекетов посоветовал пить кофе после обеда

Врач-кардиолог, терапевт, доцент кафедры внутренних, профессиональных болезней и ревматологии Института клинической медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России Владимир Бекетов заявил, что одна-три чашки эспрессо в день принесут организму не вред, а пользу, однако пить кофе необходимо после обеда. Об этом написал сайт kp.ru.

По его словам, все зависит от индивидуальных особенностей организма: скорости метаболизма, сопутствующих заболеваний, возраста. Например, пить кофе на голодный желудок вредно, однако через час после еды он очень полезен, поскольку помогает стимулировать перистальтику.

«С точки зрения пользы для нервной системы утренний кофе просто бесполезен, а порой и вреден. Ведь что такое кофеин — это стимулятор для нервной и сердечно-сосудистой системы. В чистом виде мы его используем в стационарах в виде инъекций. <…> А вот когда мы устаем, тогда чашка кофе будет в самый раз. Это может быть уже 11 утра или послеобеденное время», — сказал медик.

Он добавил, что выпивать кофе можно и после 16-17 часов, при этом стоит помнить, что сахар и сливки стоит употреблять с осторожностью.