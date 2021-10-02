Врач-кардиолог Алешкович рассказала, как сохранить здоровье сердца

Заведующая кардиологическим отделением Боткинской больницы Елена Алешкович рассказала, кто входит в зону риска сердечно-сосудистых заболеваний и дала простые советы для сохранения сердечного здоровья. О рекомендациях кардиолога написала газета «Комсомольская правда».

Самыми опасными заболеваниями сердечно-сосудистой системы Елена Алешкович назвала инсульты и инфаркты миокарда. В зоне риска находятся те россияне, которые не придерживаются правильного питания, курят и принимают алкоголь, а также мало двигаются. Также в зоне риска находятся пациенты с атеросклерозом, нарушением функции почек, артериальной гипертонией и сахарным диабетом. По словам доктора, риск развития таких недугов после достижения 50 лет повышается с каждым годом.

Чтобы сохранить сердечное здоровье, Елена Алешкович порекомендовала следовать семи правилам. В их число входят отказ от курения и минимизация приема алкоголя, снижение потребления жиров — предпочтение стоит отдать рыбе, овощам и фруктам, ограничение приема сахара и соли, а также увеличение физической нагрузки.

Доктор также напомнила, что нужно соблюдать режим отдыха и труда, следить за уровнем артериального давления и контролировать вес.

Врачи назвали два признака проблем с сердцем. Стоит обратиться за медицинской помощью при жжении в груди при затрудненном дыхании.