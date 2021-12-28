Врач Карасев заявил, что льняная мука помогает очистить кишечник

Льняная мука помогает избавить кишечник от вредных токсинов. Таким мнением поделился врач-онколог, хирург Иван Карасев. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Instagram-аккаунт специалиста.

По словам врача, в день необходимо съедать от одной до трех столовых ложек льняной муки. Таким образом получится очистить кишечник от накопления паразитов и слизи. Также это вещество помогает избавиться от лишнего веса, ускорить метаболизм. Кроме того, при употребления муки уровень вредного холестерина снижается. Ее можно употреблять вместе с кефиром.

«Важно употреблять эту смесь перед завтраком, натощак. Употреблять в день не менее двух литров воды, и выполнять эту процедуру не чаще раза в год», — подчеркнул Карасев.

При этом врач не советовал применять клизму для очистки кишечника, так как эффективна она только для 25-30 сантиметров толстой кишки. При этом протяженность нижних отделов желудочно-кишечного тракта составляет примерно полтора метра. При этом она ухудшает кишечную микрофлору.