Здоровье 17 июля 2023, 14:42 Врач Карасев рассказал, что густая кровь может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы

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Врач-онколог и хирург Иван Карасев в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что густая кровь может повлиять на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Зачастую кровь густеет из-за недостатка воды в организме. У человека может понизиться иммунитет и образоваться густая желчь.

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Желание человека что-то съесть на ходу или постоянно перекусывать говорит о том, что ему не хватает жидкости в организме. Лучше выпить стакан воды, чем глотать пищу, добавил медик.