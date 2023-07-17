17 июля 2023, 14:42
Врач Карасев рассказал, что густая кровь может спровоцировать заболевания сердечно-сосудистой системы
Врач-онколог и хирург Иван Карасев в беседе с изданием «ФедералПресс» рассказал, что густая кровь может повлиять на развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Зачастую кровь густеет из-за недостатка воды в организме. У человека может понизиться иммунитет и образоваться густая желчь.
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Желание человека что-то съесть на ходу или постоянно перекусывать говорит о том, что ему не хватает жидкости в организме. Лучше выпить стакан воды, чем глотать пищу, добавил медик.
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