Здоровье 05 июля 2023, 12:38 Врач Карасев назвал полипы первым признаком развития онкологических заболеваний

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Полипы, которые характеризуются аномальным разрастанием тканей над слизистой оболочкой, являются самым первым признаком развития рака. Об этом рассказал онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале, сообщил Пятый канал.

По словам специалиста, зачастую причиной возникновения полипов становятся заболевания желудочно-кишечного тракта. Если запустить процессы мутации, то полипы могут перерасти в опухолевые новообразования.

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Как сообщило Utro.ru,в тяжелых случаях разрастания тканей человеку уже не поможет даже операция.