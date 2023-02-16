16 февраля 2023, 16:40
Врач Карасев назвал основной фактор развития рака
Врач Иван Карасев: питание является главным фактором появления рака
Вредная пища и несбалансированное питание становятся главными факторами риска возникновения рака. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал онколога Ивана Карасева.
По словам специалиста, продукты с высоким содержанием вредных канцерогенов способствую развитию злокачественных опухолей. К ним относится мясо скота, выращенного на гормонах и антибиотиках.
Реклама
Онколог подчеркнул, что снизить риски появления рака поможет сбалансированное и правильное питание.
Реклама
Онкология
Продукты
Реклама
Реклама