Здоровье 16 февраля 2023, 16:40 Врач Карасев назвал основной фактор развития рака Врач Иван Карасев: питание является главным фактором появления рака

Читать 360tv в

Вредная пища и несбалансированное питание становятся главными факторами риска возникновения рака. Об этом сообщило Utro.ru со ссылкой на Telegram-канал онколога Ивана Карасева.

По словам специалиста, продукты с высоким содержанием вредных канцерогенов способствую развитию злокачественных опухолей. К ним относится мясо скота, выращенного на гормонах и антибиотиках.

Реклама

Онколог подчеркнул, что снизить риски появления рака поможет сбалансированное и правильное питание.

Реклама