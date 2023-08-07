07 августа 2023, 23:18
Врач Карамышева заявила, что солярий уменьшает боль при псориазе
Солярий может быть полезен для людей, которые болеют псориазом. Такой информацией поделилась врач-косметолог Татьяна Карамышева. Об этом сообщила «Газета.Ru».
Специалист пояснила, что искусственный загар обладает маскирующим эффектом. Также он способен убирать боль и воспалительные процессы, которая часто возникает у пациентов. Загорать стоит курсом из 20-30 сеансов продолжительностью не более шести минут. Посещать солярий стоит не чаще, чем один раз в два дня.
Реклама
«Посещать солярий рекомендую только в период ремиссии, а не в момент обострения заболевания», — пояснила Карамышева.
Болезни
Реклама
Реклама