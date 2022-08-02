Врач Караев заявил, что мороженое не может стать причиной ангины

Ангина — это острая форма тонзиллита, заболевания, которое никак не может появиться из-за употребления мороженого. Об этом изданию «Аргументы и факты» рассказал главный врач клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Леонид Карев.

Врач уточнил, что переохлаждение может служить лишь провоцирующим фактором.

«Ангина — это острая форма тонзиллита, инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления в горле. Мороженое никак не может быть причиной возникновения ангины. Причина этого заболевания — инфекция, чаще хроническая, которая обитает в носоглотке. Переохлаждение может служить лишь провоцирующим фактором, которое активизирует ее и запускает болезнь. Поэтому мороженое нельзя употреблять людям с хроническим тонзиллитом, особенно в стадии обострения», — сказал медик.

Холодные напитки, как и мороженое, напротив, могут закалить горло. Однако это касается лишь здоровых людей, написало utro.ru.

Врач отметил, что в закаливании главное умеренность. Сначала нужно пить напитки комнатной температуры, а лишь потом постепенно переходить на прохладительные.