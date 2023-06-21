Здоровье 21 июня 2023, 18:18 Врач Карабан: перекись водорода и антисептик должны обязательно находиться в дорожной аптечке

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При планировании путешествия следует собрать дорожную аптечку на случай непредвиденных ситуаций. О том, какие лекарства стоит туда добавить, рассказала терапевт Елена Карабан в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, в первую очередь в аптечку необходимо положить перекись водорода и антисептик. Также важно не забыть самоклеющийся и эластичный бинты, зеленку в карандаше и перчатки.

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Врач отметила, что лекарства необходимо взять на неделю вперед исходя из выявленных хронических заболеваний.