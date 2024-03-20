Здоровье 20 марта 2024, 13:14 Врач Капустянская посоветовала добавить в весенний рацион морепродукты и сыры

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Весенний рацион как у взрослого, так и у ребенка должен быть разнообразным и питательным. Человек в это время года особенно нуждается в витаминах и минералах, рассказала РИАМО врач-терапевт Юлия Капустянская.

Как уточнил kp.ru, разнообразить рацион можно различными видами сыров и морепродуктами. Также важно включить овощи и фрукты, а вот от диет лучше отказаться вовсе.

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«Пейте морсы, компоты, ешьте овощи и фрукты, а также мясо и рыбу, молочные продукты», — добавила Капустянская.