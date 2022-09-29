Врач Каприн заявил о неэффективности БАДов в борьбе с раком | 360°

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Врач Каприн заявил о неэффективности БАДов в борьбе с раком

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Людям, которые страдают от рака, помимо классического метода лечения назначают также прием БАДов. Главный онколог, генеральный директор НМИЦ радиологии академии РАН Андрей Каприн рассказал, помогают ли добавки в борьбе с онкологией. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По словам специалиста, на протяжении последних лет ученые пытаются доказать пользу добавок в лечении рака. Однако на данный момент подтвердить их эффективность не удалось.

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«На сегодняшний день не получено ни одного доказательства того, что их употребление способно предотвратить заболеваемость злокачественными опухолями или снизить смертность от злокачественных новообразований», — заявил Каприн.

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