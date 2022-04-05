Врач Капнинская рассказала, для кого опасны магнитные бури

Переменчивая погода, особенно в весенний период, может стать причиной проблем со здоровьем у метеочувствительных людей, а также у людей с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала врач-терапевт «Инвитро-Москва» Надежда Капнинская, написали «Известия».

Сердечникам, гипертоникам, гипотоникам и астматикам в этот период следует всегда иметь при себе препараты, которые помогут быстро скорректировать состояние.

«Для пациентов с гипертонией большую опасность представляют магнитные бури. Таким пациентам рекомендуется регулярно принимать „мягкие“ успокоительные средства помимо других препаратов. Иначе такие погодные явления могут привести к повышению артериального давления, постоянной нервозности и раздражительности. Также весенние перепады температур могут негативно влиять на психику и привести к развитию депрессивных состояний, апатии и других проблем с нервной системой», — рассказала Капнинская.

Молодые люди во время магнитных бурь могут испытывать лишь легкое недомогание, а пожилые сразу же почувствуют изменения в самочувствии. В этом случае врач рекомендует снизить любые нагрузки, ограничить информационный шум и установить режим правильного питаниея и сна.

Людям с гипотонией или гипертонией она посоветовала следить за потреблением жидкости и соли.