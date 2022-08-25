Врач Каплина рассказала, какие витамины необходимы для укрепления иммунитета

Сильный иммунитет помогает защититься от заболеваний в холодный период. Гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказала, как повысить его. Об этом сообщила Pravda.Ru.

При рождении человек уже обладает естественным иммунитетом. От матери он получает антитела через плаценту, а также через грудное молоко. Вакцинации также помогают сформировать устойчивость ко внешним факторам.

Есть привычки, которые губительно влияют на силу иммунитета. Среди них курение и употребление алкоголя, а также постоянный стресс, недостаток сна и лишний вес, а также воздействие холода.

С помощью некоторых витаминов можно усилить организм. Витамин D или холекальциферол помогает бороться с инфекциями. Необходимо больше времени проводить на солнце, а также использовать добавки.

Витамин C повышает защитную реакцию организма, а также помогает справляться с простудой. Селен влияет на формирование ДНК, образование новых клеток и регенерацию организма.