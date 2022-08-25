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    25 августа 2022, 15:51

    Врач Каплина рассказала, какие витамины необходимы для укрепления иммунитета

    Арина Бобкова

    Сильный иммунитет помогает защититься от заболеваний в холодный период. Гинеколог-эндокринолог Ольга Каплина рассказала, как повысить его. Об этом сообщила Pravda.Ru.

    Врач Каплина рассказала, какие витамины необходимы для укрепления иммунитета

    При рождении человек уже обладает естественным иммунитетом. От матери он получает антитела через плаценту, а также через грудное молоко. Вакцинации также помогают сформировать устойчивость ко внешним факторам.

    Есть привычки, которые губительно влияют на силу иммунитета. Среди них курение и употребление алкоголя, а также постоянный стресс, недостаток сна и лишний вес, а также воздействие холода.

    С помощью некоторых витаминов можно усилить организм. Витамин D или холекальциферол помогает бороться с инфекциями. Необходимо больше времени проводить на солнце, а также использовать добавки.

    Витамин C повышает защитную реакцию организма, а также помогает справляться с простудой. Селен влияет на формирование ДНК, образование новых клеток и регенерацию организма.