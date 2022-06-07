Врач Кантаев рассказал о неочевидной причине головной боли

Неправильный прикус может стать неочевидной причиной головной боли. Таким мнением поделился врач-ортодонт Руслан Кантаев. Об этом сообщила Lеntа.ru.

По словам специалиста, из-за напряжения головная боль возникает чаще всего. В случае заметной асимметрии прикуса перенапрячься могут мышцы шеи и лица.

«При неправильном прикусе зубы смыкаются несимметрично: где-то вовсе нет смыкания, а где-то оно чрезмерно сильное. Становится неудобно жевать. Жевательные мышцы перенапрягаются, чтобы компенсировать это неудобство», — пояснил специалист.

Однако головная боль является не единственным негативным последствием неправильного прикуса. Он может также спровоцировать хронический гайморит. Причина заключается в том, что зубам становится тесно в ротовой полости, из-за чего смещаются их корни. В дальнейшем они могут давить на гайморовы пазухи.

«Бывают случаи, что корень зуба буквально врезается в гайморову пазуху, из-за чего в ней образуются кисты — образования, заполненные жидкостью», — рассказал Кантаев.