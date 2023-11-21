Здоровье 21 ноября 2023, 16:29 Врач Каминский-Дворжецкий рассказал, что неправильный прикус является самой распространенной причиной головной боли

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Стоматолог-ортодонт Никита Каминский-Дворжецкий в беседе с изданием «Мир 24» рассказал, что неправильны прикус, а также проблемы с прикусом могут давать головные боли. Все дело в том, что они создают стресс для мышц головы, шеи и челюсти.

«Это связано в первую очередь со смещением зубов и челюстей, их потеря и подвижность приводят к возникновению боли в области головы», — объяснил врач.

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Из-за крепкого сжимания челюсти во сне происходит чрезмерное давление на зубные и костные структуры, а головные боли возникают из-за напряжения мышц челюсти. Боли могут появляться не только в области головы, но и в шее, и спине, добавил стоматолог.