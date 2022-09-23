Врач Камалова заявила, что стресс негативно влияет на зачатие ребенка | 360°

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Врач Камалова заявила, что стресс негативно влияет на зачатие ребенка

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Репродуктивный психолог Ксения Камалова в беседе с «Общественной службой новостей» рассказала, каким образом стресс оказывает влияние на способность к зачатию ребенка.

Специалист отметила, что этому способствует несколько факторов, в числе которых выброс гормонов надпочечников и сдвиг гормонального фона в сторону отсутствия овуляции, написало ИА Nation News.

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«Соответственно, вместо доминанты на ребенка, беременность и здоровые роды у женщины в голове немножко другой очаг возбуждения», — сказала медик.

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Кроме того, она предупредила, что стресс негативно влияет на вынашивание ребенка. Радио «КП» добавило, что в таком состоянии у женщины происходит спазм сосудов и повышается риск срыва беременности.

Беременность

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