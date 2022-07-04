Врач Калошина рассказала, почему разговоры за едой помогают похудеть

Разговоры во время еды могут быть полезны для здоровья. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Мария Калошина. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Неспешный прием пищи с неторопливыми разговорами за столом — вот та формула, которая позволит сделать трапезу здоровой и избавить вас от переедания. Это касается и детей, и взрослых», — пояснила специалист.

Она заявила, что подобный подход помогает избавляться от лишнего веса. Когда человек ест медленнее, количество пищи значительно сокращается, так как быстрее приходит чувство насыщения. Кроме того, если человек употребляет еду медленно, то получает от нее большее наслаждение. В таком случае можно даже позволить себе съесть немного вредной пищи.

«Сделайте ваше блюдо объектом гастрономического наслаждения, а не чем-то, что в спешке закидываете в себя. Помните: пищеварение начинается уже во рту, так что чем дольше вы пережевываете пищу — тем меньше работы достается желудку», — рассказала Калошина.