Здоровье 31 января 2024, 17:31 Врач Калошина: полезные жиры снизят аппетит

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Добавление в рацион продуктов с полезными жирами поможет избежать перееданий и снизить аппетит. Об этом сообщила врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам специалиста, хорошими источниками полезных жиров считаются авокадо, орехи и рыба, однако ими тоже не следует сильно увлекаться. Так, в день будет достаточно съесть горсть орехов и бутерброд с жирной красной рыбой, сообщили на сайте «Мир 24».

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«Продукты эти довольно калорийные, поэтому у организма будет больший запас энергии, которой надолго хватит для расщепления жира и длительное отсутствие чувства голода», — отметила Калошина.