Врач Калошина дала несколько советов по употреблению окрошки

Окрошка — очень полезное блюдо, которое обожают множество россиян. Однако во время ее употребления лучше отказаться от кваса. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Видновской РКБ Минздрава МО Мария Калошина. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Окрошка является отличным блюдом, по мнению диетологов. Однако в оригинальный рецепт стоит внести небольшие изменения. Вместо колбасы лучше добавлять в нее нежирное запеченое или вареное мясо. Кроме того, стоит добавить в блюдо как можно больше огурцов и редиски. Не стоит забывать и о свежей молодой зелени. При этом во время выбора заправки лучше всего уделить внимание кефиру.

«В квасе содержится большое количество сахара, поэтому предпочтительней выбирать кефир или минеральную воду», — пояснила Мария Калошина.

Кроме того, вкусным и полезным блюдом может стать «сухая» окрошка. Вместо жидкой заправки попробуйте добавить в нее сметану жирностью 15-20 процентов, передал «Царьград».