Здоровье 05 декабря 2023, 15:47 Врач Калистратов: в 2024 году планируется введение отдельного тарифа ОМС, позволяющего пройти медосмотр на работе

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Педиатр, эксперт в вопросах организации медицинской помощи Кирилл Калистратов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, каким образом будет проходить диспансеризация для работающих россиян в 2024 году.

По словам медика, в следующем году планируется введение отдельного тарифа системы ОМС, позволяющего пройти медосмотр на работе.

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«Я так понимаю, что организация будет заключать договор с лечебным учреждением, которое находится рядом с ней, и ничего не будет платить. Потому что она заплатила уже в Фонд обязательного медицинского страхования», — сообщил врач.

Калистратов привел в пример существование ФМБА, клиник министерства обороны РФ, РЖД, и тех, которые принадлежат авиационной промышленности.