Здоровье 30 января 2024, 18:14 Врач Калинина: некоторые мужчины отращивают бороду, чтобы спрятать второй подбородок

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Мужчины отращивают усы, бакенбарды и бороды не всегда для того, чтобы быть в тренде. Зачастую таким способом они хотят скрыть второй подбородок, сообщила кандидат медицинских наук, врач-стоматолог Анна Калинина в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, среди самых частых причин появления второго подбородка — наследственность, лишний вес и проблемы с зубами. Прежде, чем идти к косметологу за волшебным уколом, мужчинам нужно сначала записаться к стоматологу-ортодонту.

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«При стирании зубов, когда снижается высота нижней трети лица, <…> появляется второй подбородок и внешность становится менее мужественной, так как овал лица уже не такой четкий и выраженный», — отметила Калинина.