Здоровье 29 апреля 2023, 00:16 Врач Калинина назвала пять ранних признаков тромбоза Врач Калинина назвала боль в ноге признаком тромбоза

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Тромбоз может стать причиной смерти. Врач-терапевт Анна Калинина рассказала, на какие признаки стоит обратить внимание, чтобы выявить болезнь на ранней стадии. Об этом сообщил solenka.info.

Среди симптомов медик перечислила боль в одной ноге. Чаще всего она возникает в икре или на внутренней поверхности бедра.

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Также стоит обратить внимание на отек конечностей и боль в груди. О тромбозе может говорить онемение и слабость на одной стороне тела, а также изменение эмоциональных состояний, уточнило издание «Экономика сегодня».