Врач Калинин перечислил причины хронической усталости во время осеннего периода | 360°

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Врач Калинин перечислил причины хронической усталости во время осеннего периода

Сомнолог Калинкин: дефицит железа может стать причиной хронической усталости

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Врач-кардиолог, сомнолог, кандидат медицинских наук Александр Калинкин заявил, что на хроническую усталость во время осеннего периода могут влиять различные факторы. Об этом написал сайт kp.ru.

При этом врач подчеркнул, что главной причиной является нехватка железа.

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«Зарубежные исследования показывают, что нехватка этого элемента наблюдается у огромного количества современных людей. В России по экспертным оценкам в той или иной степени недостаток железа испытывает до 50% населения», — сообщил Калинин.

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Еще одной причиной хронической усталости является сокращение светового дня. Люди, чьи способности к адаптации снижены из-за недосыпа, стрессов и тревожности, страдают так называемым сезонным аффективным расстройством.

Врач рекомендует выходить на улицу в дневное время, больше гулять на свежем воздухе, а также наладить свой сон.

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