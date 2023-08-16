Здоровье 16 августа 2023, 14:15 Врач Калиничев рассказал, что многие люди не придерживаются правильного питания из-за детских установок

Читать 360tv в

Многие люди не могут придерживаться правильного питания из-за детских установок. Об этом в разговоре с изданием «ФедералПресс» сообщил врач-эндокринолог Алексей Калиничев.

Обычно неправильные установки навязали нам наши бабушки и мамы. Как отметил врач, наладить питание может только осознанная мотивация.

Реклама

«Только осознанная мотивация и постоянное напоминание себе, зачем и почему надо есть так, а не как привык и хочется, могут помочь», — сообщил эндокринолог.

Зачастую люди с ожирением не могут потреблять сложные углеводы. Такая еда, по словам Калиничева, вызывает у них массу психосоматической симптоматики.