Врач Калиничев посоветовал не есть овощи и фрукты без термообработки | 360°

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Врач Калиничев посоветовал не есть овощи и фрукты без термообработки

Диетолог Калиничев: употребление овощей и фруктов без термообработки ведет к ожирению

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре с изданием Ura.ru заявил, что употребление в пищу исключительно овощей и фруктов без термообработки ведет к ожирению.

По словам меидка, некоторые люди, употрбеляя такую пищу, будут испытывать проблемы с органами ЖКТ в виде диареи и болей.

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«А тут в свою очередь будет очень большой дефицит животных жиров, аминокислот, то есть белка и жира. И очень сильный перекос в сторону простых углеводов, если брать сладкие фрукты. Таким образом, тип конституции будет в виде ожирения или скинни фэт, то есть тощий человек с дефицитом веса», — сообщил Калинчев.

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Диетолог отметил, что человек не может в большом количестве перерабатывать сырые овощи и фрукты, поскольку у него нет достаточной длины кишечника, где переваривается сырая клетчатка.

«Поэтому человек, как всеядное существо, может употреблять овощи, фрукты в каком-то сравнительно небольшом проценте», — резюмировал медик.

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