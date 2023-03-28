28 марта 2023, 13:43
Врач Калинчев рассказал о причинах гормонального сбоя
Нарушение выработки гормонов сопровождается неприятными симптомами и требует врачебной коррекции. О причинах гормонального дисбаланса рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, к нарушениям и сбоям в организме может привести отсутствие сна в ночное время из-за работы по сменам. Также неправильное питание с большим недостатком полезных витаминов зачастую становится причиной подобных нарушений.
Реклама
Кроме того, негативное влияние на здоровье оказывают чрезмерные физические нагрузки с дефицитом калорий.
Болезни
Врачи
Реклама
Реклама