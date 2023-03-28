Здоровье 28 марта 2023, 13:43 Врач Калинчев рассказал о причинах гормонального сбоя

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Нарушение выработки гормонов сопровождается неприятными симптомами и требует врачебной коррекции. О причинах гормонального дисбаланса рассказал врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, к нарушениям и сбоям в организме может привести отсутствие сна в ночное время из-за работы по сменам. Также неправильное питание с большим недостатком полезных витаминов зачастую становится причиной подобных нарушений.

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Кроме того, негативное влияние на здоровье оказывают чрезмерные физические нагрузки с дефицитом калорий.