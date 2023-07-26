Здоровье 26 июля 2023, 16:38 Врач Калинчев рассказал о главной причине развития сахарного диабета Врач Калинчев заявил, что сахарный диабет развивается из-за ожирения

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Главная причина развития сахарного диабета — ожирение. Такой информацией поделился врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. Об этом сообщила Pravda.Ru.

При этом специалист пояснил, что сахарный диабет развивается не моментально. На возникновение болезни требуется порядка 10-20 лет. Чтобы снизить риск развития диабета, медик посоветовал избавиться от лишнего веса.

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«Надо худеть для начала. Диабет второго типа возникает как осложнение ожирения. А уже худому человеку диабет второго типа практически не грозит», — отметил Калинчев.