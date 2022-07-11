Врач Калинчев рассказал, чем можно унять головную боль помимо обезболивающего

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев посоветовал россиянам снимать головную боль не обезболивающими препаратами, а обычной мятой. Об этом написал Ura.ru.

По его словам, это растение отлично успокаивает и снимает мышечный спазм.

«Мята может помочь с головной болью, вызванной перенапряжением, если человек не привык к частому приему обезболивающих, готов терпеть и ждать, когда она сама пройдет. Происходит это за счет седативного эффекта, то есть растение успокаивает, и, как следствие, снимается мышечный спазм. При простуде мята может помочь только косвенно, за счет седативного эффекта. Противопоказание у мяты одно — индивидуальная непереносимость вследствие аллергии», — добавил Калинчев.

В свою очередь инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер Медицина», кандидат медицинских наук Евгений Тимаков предупредил, что мята не только снимает головную боль, но и может способствовать снижению давления.