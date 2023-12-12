Здоровье 12 декабря 2023, 14:16 Врач Калинчев: новогодние светящиеся гирлянды поднимут настроение

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Дефицит солнечного света становится причиной развития депрессии зимой. Улучшить настроение помогут новогодние светящиеся гирлянды, сообщил врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, уличная иллюминация, освещение витрин и праздничная музыка положительно влияют на общее самочувствие. Для улучшения настроения стоит почаще выходить на улицу или же увеличить количество света в доме.

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В этом помогут специальные лечебные «SAD-лампы», которые способны излечить депрессию, отметил Калинчев.