12 декабря 2023, 14:16
Врач Калинчев: новогодние светящиеся гирлянды поднимут настроение
Дефицит солнечного света становится причиной развития депрессии зимой. Улучшить настроение помогут новогодние светящиеся гирлянды, сообщил врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, уличная иллюминация, освещение витрин и праздничная музыка положительно влияют на общее самочувствие. Для улучшения настроения стоит почаще выходить на улицу или же увеличить количество света в доме.
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В этом помогут специальные лечебные «SAD-лампы», которые способны излечить депрессию, отметил Калинчев.
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