17 июля 2023, 14:42
Врач Калинчев: фруктоза наносит больший вред организму, чем белый сахар
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что фруктоза вреднее белого сахара в плане лишнего жира.
Медик объяснил, что у человека с инсулинорезистентностью, которая сопутствует ожирению, организм не может утилизировать фруктозу как энергетический субстрат. Она откладывается в организме в виде жира.
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Фруктоза является основной причиной ожирения в регионах, где принято есть много фруктов и ягод. Часто этой проблемой страдают жители юга России и Кавказа.
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