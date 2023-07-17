Здоровье 17 июля 2023, 14:42 Врач Калинчев: фруктоза наносит больший вред организму, чем белый сахар

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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что фруктоза вреднее белого сахара в плане лишнего жира.

Медик объяснил, что у человека с инсулинорезистентностью, которая сопутствует ожирению, организм не может утилизировать фруктозу как энергетический субстрат. Она откладывается в организме в виде жира.

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Фруктоза является основной причиной ожирения в регионах, где принято есть много фруктов и ягод. Часто этой проблемой страдают жители юга России и Кавказа.