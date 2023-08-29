Здоровье 29 августа 2023, 18:49 Врач Калинчев: диабет может стать причиной развития почечной недостаточности

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Хроническая почечная недостаточность, при которой почки перестают полноценно фильтровать кровь, может развиваться на фоне сахарного диабета. Об этом сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, повышение сахара в крови до критических отметок также провоцирует слепоту. Зачастую осложнения протекают бессимптомно, их выявляют только в процессе профилактических осмотров.

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Врач призвал пациентов с диабетом выполнять все медицинские рекомендации и не заниматься самолечением.