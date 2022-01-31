Врач Калинченко рассказала, в каких случаях «омикрон» может вызывать летальный исход

Врач Светлана Калинченко рассказала, при каких заболевания штамм «омикрон» может быть смертельно опасен. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Она объяснила, что опаснее всего этот штамм вируса при заболеваниях сердца.

«В группе риска находятся пациенты, имеющие постпрививочный миокардит или тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания», — рассказала Калинченко.

Также она посоветовала при симптомах ОРВИ обязательно делать ЭКГ.