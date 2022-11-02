Врач Калинченко рассказала, какие витамины и минералы стоит принимать утром | 360°

Здоровье 02 ноября 2022, 23:50 Врач Калинченко рассказала, какие витамины и минералы стоит принимать утром Врач Калинченко посоветовала принимать йод и железо по утрам

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Некоторые витамины и минералы лучше принимать в определенное время суток, чтобы добиться максимального эффекта. Эндокринолог Светлана Калинченко рассказала, когда необходимо употреблять полезные вещества. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснила, что для поддержания здоровья организма и нормального состояния в современном мире стоит принимать БАДы с ПНЖК Омега-3, витамином D, йодом и железом. При этом употреблять препараты нужно в определенное время суток. Например, йод и железо важно пить по утрам. Все дело в том, что первое вещество заряжает организм энергией. Железо же нужно сочетать с витамином С и также принимать в утренние часы.

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«Железо „не любит“ танины, которые находятся в чае. Поэтому не стоит запивать его этим напитком, лучше апельсиновым соком или другим кислым напитком», — пояснила медик.

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Специалист рассказала, что йод нужно принимать всем людям, которые проживают в дефицитных регионах, а вот железо полезно для людей, которые не употребляют красное мясо. Кроме того, принимать его стоит женщинам в период менструации для восполнения кровопотери.