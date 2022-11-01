Врач Калинченко рассказала, как правильно употреблять витамин D | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 23:40 Врач Калинченко рассказала, как правильно употреблять витамин D Врач Калинченко посоветовала употреблять витамин D для увеличения энергии

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Витамин D является крайне полезным веществом для организма человека. В случае его недостатка, у человека начинает возникать лишний вес, а также снижается уровень энергии. Заведующая кафедрой эндокринологии и холистической медицины ФНМО МИ РУДН, д. м. н., профессор Светлана Калинченко рассказала, как правильно принимать такой витамин. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Специалист пояснила, что принимать это вещество необходимо в утренние часы. В такой период организм сильнее всего нуждается в энергии. По словам Калинченко, витамин D является жироаккумулирующим гормоном. По этой причине если у вас нет лишнего веса, то будет достаточно однократного приема. Если же присутствует избыток веса, тогда количество приемов может достигать даже четырех раз в день.

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«Дозировка витамина D для здорового человека составляет 4000 международных единиц в день», — рассказала Светлана Калинченко.

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