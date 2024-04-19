Здоровье 19 апреля 2024, 12:30 Врач Калимуллина: лазерные процедуры помогут вернуть коже здоровый вид после родов

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Растяжки, возникающие на коже после родов, — достаточно распространенное явление. Какие методики помогут решить эту проблему, рассказала дерматолог и косметолог Елена Калимуллина в беседе с РИАМО.

Врач посоветовала обратить внимание на лазерные процедуры. Они способны проработать текстуру растяжек и уменьшить их размер.

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По словам специалиста, данный метод также покажет эффективность при борьбе с синюшностью и покраснением кожи, добавил сайт kp.ru.