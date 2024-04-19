Здоровье 19 апреля 2024, 14:20 Врач Калимуллина: чистка и пилинги помогут мужчинам сохранить красоту

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Мужская кожа, в отличие от женской, очень «благодарная». Для сохранения красоты и молодости банальные чистки и пилинги в домашних условиях дадут отличный эффект, сообщила врач-дерматолог и косметолог Елена Калимуллина в беседе с РИАМО.

«Мужчины предпочитают процедуры, которые незаметны, не требуют длительной реабилитации и не причиняют боль», — подчеркнула эксперт.

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Также врач отметила, что при изменениях структуры кожи, рубцовых повреждениях и расширенных порах могут понадобиться лазерные шлифовки или микроигольчатый RF-лифтинг. Тем, кто хочет сохранить молодость и красоту подольше, к домашнему уходу стоит добавить ботулинотерапию, сообщил сайт kp.ru.