Врач Каган назвал болезни, которые ускоряют старение

Врач Михаил Каган рассказал, что некоторые болезни могут вызывать преждевременное старение организма. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он отметил, что к таким инфекциям относятся ВИЧ и, по мнению некоторых специалистов, коронавирус. Врач пояснил, что это связано с воспалением в организме, которое возникает в результате заражения.

«Когда воспалительные реакции на вирус COVID-19 высоки, иммунная система может стать менее устойчивой в долгосрочной перспективе, что может сделать некоторых людей менее способными противостоять последствиям старения», — объяснил Каган.