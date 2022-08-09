Врач Качина рассказал, как убрать обвисшую кожу после сильного похудения

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Юрий Качина рассказал, что часто пациентам, которые сильно похудели, предлагают провести торсопластику — операцию, направленную на подтяжку кожи. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам медика, зачастую торсопластика проводится в сочетании с классической липосакцией.

«Можно сказать, что торсопластика — это совокупность нескольких операций, основная цель которых — получить новые контуры тела. Как правило, торсопластику проводят в несколько этапов — это обусловлено в первую очередь удобством, правилами проведения сочетанных вмешательств и необходимостью восстановления после операций», — добавил пластический хирург.

На первом этапе у пациента устраняют излишки кожи и подкожно-жировой клетчатки верхней части спины, в области поясницы, ягодиц и бедер. На втором этапе проводят подтяжку живота, которая включает восстановление мышечно-апоневротического каркаса и диастаза прямых мышц живота.