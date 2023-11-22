Здоровье 22 ноября 2023, 17:25 Врач Кабанов рассказал, что диета Усамы Хамдий строится на изменениях химических процессов, которые запускают похудение

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Принцип диеты Усамы Хамдий заключается в изменениях химических процессов в организме, которые и запускают похудение. Из-за скудности рациона организм человека начинает использовать собственные жировые запасы. Об этом изданию Pravda.Ru сообщил диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Несмотря на то, что диета эффективно при похудении, а также снижает уровень сахара в крови, к ней следует подходить очень осторожно. Она не подойдет людям с заболеваниями органов ЖКТ, подросткам, беременным женщинам.

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«При строгом соблюдении данной диеты вы сможете сбросить до 10% массы тела за месяц. Но эффект в долгосрочной перспективе скорее будет отрицательным, так как вы получите психологическую травму», — отметил диетолог.