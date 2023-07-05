05 июля 2023, 10:53
Врач Кабаненко: париться в бане противопоказано при запущенной простуде и высокой температуре
Поход в баню может быть опасен при активной стадии простудных заболеваний и высокой температуре. Об этом сообщила врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, в бане активизируются потоотделение и обменные процессы, в совокупности с этим интоксикация во время болезни может привести к опасным последствиям.
Реклама
Также париться не рекомендуется после плотного обеда, употребления любого вида алкоголя и на пустой желудок.
Врачи
Реклама
Реклама