Здоровье 05 июля 2023, 10:53 Врач Кабаненко: париться в бане противопоказано при запущенной простуде и высокой температуре

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Поход в баню может быть опасен при активной стадии простудных заболеваний и высокой температуре. Об этом сообщила врач-терапевт ЦКБ управления делами президента Екатерина Кабаненко в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в бане активизируются потоотделение и обменные процессы, в совокупности с этим интоксикация во время болезни может привести к опасным последствиям.

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Также париться не рекомендуется после плотного обеда, употребления любого вида алкоголя и на пустой желудок.