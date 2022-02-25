Врач Юркуц рассказала как быть, если вы начали задыхаться

Генеральный директор австралийской родительской организации Tiny Hearts Education Никки Юркуц рассказала, что делать в случае, если вы начали задыхаться. Ее советы привело издание NVL.

По словам специалиста, ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, поскольку можно усугубить ситуацию. Человек сразу должен позвать на помощь. Причем он имеет всего четыре минуты, чтобы сделать это, написал «ПолитЭксперт».

Специалист объяснила, что если вызывая скорую по телефону вы не можете говорить, необходимо покашлять. В случае, если это сделать не удастся, то нужно сжать кулак и положить его чуть выше пупка, под ребра. Другую руку следует положить поверх кулака.

Опереться можно на спинку стула. Специалист рекомендует положить на нее две руки и с усилием нажимать вниз снова и снова, пока не удастся откашляться. Благодаря такому положению человек сможет откашлять «засор».