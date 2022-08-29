Врач Ярцева рассказала, как метеозависимым справиться с резким перепадом температуры

Резкое полоходание начнется в центральной России 2 сентября. Столбик термометра опустится до показателя в 16–18 градусов. Врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как метеозависимым людям справиться с серьезными перепадами температуры, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, сильнее всего от изменений погоды страдают люди с сахарным диабетом или гипертонией. Медик посоветовала в этот период уделить внимание здоровью и постараться свести к минимуму ущерб от данных болезней.

«Очень важно нормализовать режим сна. Более того, если у них есть сопутствующие заболевания, которые вызывают метеозависимость, то нужно компенсировать это состояние. Стабилизация давления и уровня сахара в крови поможет легко пережить скачки температуры», — отметила специалист.

Ярцева подчеркнула, что с помощью пищевых добавок можно укрепить иммунитет, а также улучшить свое состояние. Однако избавиться от метеозависимости полностью невохможно, предупредила врач.