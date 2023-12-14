Здоровье 14 декабря 2023, 12:03 Врач Ярцева посоветовала увлажнять помещение для устранения остаточного кашля

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Увлажнение воздуха в квартире и промывание носоглотки поможет избавиться от кашля и других остаточных явлений после простудных заболеваний. Об этом сообщила врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева сайту телеканала «Звезда».

По словам специалиста, когда вирус проникает в человеческий организм, он пересушивает слизистую и царапает эпителий. Для их восстановления необходимо поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне не менее 50%.

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Кроме того, для борьбы с остаточным кашлем можно пользоваться солевыми растворами, полоскать нос и горло и рассасывать леденцы, добавила врач.